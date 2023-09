Castel Mella a tutto street food: è la (super) festa di Eatinero

La formula è collaudata, garanzia di un weekend di fine estate da ricordare: ottimo cibo, birra di qualità, servita a fiumi, cocktail creativi, musica dal vivo e vibrazioni positive. Insomma, è ufficiale: sarà una grande festa per ammaliare tutti i sensi. L'appuntamento è fissato: da venerdì 15 a domenica 17 settembre in Piazza Unità d'Italia, ingresso libero. Organizzato da Eatinero con il patrocinio e la collaborazione del Comune, l'evento è affiancato da Birra di Classe, partner ufficiale, mentre gli irresistibili cocktail sono firmati Icona Spirits: confermato anche il featuring con Radio Bruno.

Lo street food

La carovana di food truck di Eatinero farà tappa a Castel Mella con una straordinaria selezione di specialità regionali, etniche e gourmet, naturalmente servite in modalità street food. Dai panini gourmet ai frittini di pesce, dalle piadine alle crepes golose, la proposta sarà eclettica e per tutti i gusti. Quest'anno con una novità: "Thunder on the road”, un food truck interamente dedicato ai cibi senza glutine. Birra di Classe offrirà una vasta selezione di birre artigianali italiane (anche senza glutine) e non mancheranno i cocktail preparati con ingredienti e distillati artigianali di Icona Spirits.

Questi i food truck presenti nel weekend: Gipsy Bigfood, Fumetto, Nannì, Kitchen Rebels, Scarrozzino, Pedro, Barroccio del Mugello, La Gioita, Good Fish, Roulottina, Thunder on the road, Birrabus.

Il programma

Non solo una festa per il palato, ma anche per l'anima. In pieno Eatinero-style, un ricco palinsesto di appuntamenti punteggerà il lungo fine settimana a Castel Mella, fra musica dal vivo, dj set e ludiche variazioni dedicate a bambini e famiglie.

Nel dettaglio, venerdì 15 settembre, alle 21, spazio al dj set di Marco Obertini, figura iconica del circuito musicale bresciano (e non solo), proporrà un set in bilico tra echi indie, nu disco e altri suoni. Sabato 16, sempre alle 21, sul palco saliranno i BigoyDay, brass band dedita a sonorità d’impronta pop-funk, per chiudere domenica 17, stavolta alle 20, nel segno della Joe Band: affascinati dalla world music, propongono repertorio tutto da ballare che spazia tra reggae-afro-funk-latin, attraverso i classici di Bob Marley, Santana, Manu Chao e altre icone dell’afro reggae.

Per tutto il fine settimana sarà allestita un’area bimbi con giochi, gonfiabili e jumping, così da garantire un divertimento senza fine anche ai più piccoli. L’ingresso all’evento è sempre gratuito, questi gli orari: venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 24.