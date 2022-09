Castel Mella: Eatinero

Per il sesto anno consecutivo torna, dal 16 al 18 settembre Eatinero Castel Mella 2022 - Festival del cibo di strada, la manifestazione dedicata allo street food gourmet organizzata da Eatinero.it con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Castel Mella. Il Festival si svolgerà, come di consueto, sotto le volte del mercato coperto e coinvolgerà food truck provenienti da tutta Italia, tra cui un affascinante beer truck con oltre 20 spine, ognuna dedicata a una diversa birra artigianale prodotta da un microbirrificio italiano e in più la novità di quest'anno: i cocktail alla spina con distillati artigianali. Sarà animato inoltre da gruppi musicali appartenenti alla scena underground del territorio e, per i più piccoli, da giochi gonfiabili, truccabimbi, laboratori e letture.

Le cucine saranno aperte non stop il venerdì dalle 18.00 alle 24.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 24.00. L’ingresso è gratuito per tutti i tre giorni della manifestazione.

Cosa si mangerà? Tantissime le novità rispetto alle edizioni precedenti. Non mancheranno i grandi classici, come hamburger, panini gourmet e frittini di pesce; ci saranno piatti etnici come i burritos e italianissimi come la pasta fresca spadellata (e componibile) al momento; saranno presenti tipicità regionali come il gnocco fritto, il lampredotto, gli arrosticini e le olive ascolane e specialità come panino con polpo o con gamberone. Non mancheranno specialità vegane e gluten free. Tutto cucinato espresso in pieno stile street food, con show cooking e possibilità di accomodarsi ai tavoli disposti sotto la tettoia, al centro della piazza. Tutto preparato con materie prime selezionate e prodotti del territorio.

PROGRAMMA

Venerdì 16 settembre

ore 18: inaugurazione

ore 21: concerto Cek & The Stompers

Cek è un musicista che è andato per la sua strada, conoscendo la sua patria musicale America e ritornando con la valigia piena di umori blues, folk e rock. Personaggio unico all’interno del circuito blues, Andrea “Cek” Franceschetti è in attività sin dai primi anni ‘90 e continua a sfornare ottimi dischi a suo nome e a collaborare con molti altri musicisti. Nel 2009 vince la selezione italiana dell’International Blues Challenge, che lo ha portato a suonare a Memphis con altri 60 artisti da tutto il mondo, poi va in tour negli Stati Uniti per un mese con i Cek Deluxe. Nel 2014 pubblica l’album solista “Oneman Stand” con dobro armonica e grancassa in stile “one man band”, e nel 2018 “Blues Tricks”, con pezzi originali e alcune rivisitazioni di classici del blues. Nel 2021 pubblica per Slang Record il nuovo album “Sarneghera Stomp”. Il quartetto coi The Stompers si è formato dopo l’uscita di questo album e vede la partecipazione della blueswoman Alessandra “Cekka Lou”, all’armonica e voce uno tra i migliori ed eclettici armonicisti in circolazione, Giorgio Peggiani. e la giovane cantante Annalisa Giudici Favero, che si accompagna suonando la washboard.

Sabato 17 settembre

ore 11: apertura evento

ore 12-19: Truccabimbi con Silvia Spagnoli

ore 12-19 LIBRIBELLI: uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de La Corte della Carta

ore 21: concerto Tijuana Horror Club

Dal 2016 il Tijuana Horror Club mette a ferro e fuoco la penisola con il suo Swing Punk, un cocktail musicale che passa "dal macabro teatro di Screaming Jay Hawkins alle atmosfere notturne e caliginose di Tom Waits, dal rock'n'roll swing battuto dai tasti di Jerry Lee Lewis al punk, dal blues allo psychobilly dei Cramps fino a Django Reinhardt".

Dopo il primo demo "Swing Is Dead" (2017) e il disco "The Big Swindle" (2019), che vedeva come ospiti Andy MacFarlane dei Rock'n'Roll Kamikazes e il bluesman Cek Franceschetti, all'inizio del 2020 il Club pubblica "Naked Truth", lo stesso giorno del primo lockdown.

L'estate 2021 segna finalmente il ritorno sulle scene della vostra band preferita, e anche del Tijuana Horror Club!

Domenica 18 settembre

ore 11: apertura evento

ore 12-19: Truccabimbi con Silvia Spagnoli

ore 12-19: Laboratorio di TEATRINI GIOCATTOLO: Lasciandosi ispirare da piccole storie raccontate in apertura da raccontastorie, i bambini e i ragazzi presenti potranno scegliere la casa-scatola di cartone del loro personaggio e costruirvi intorno un piccolo mondo. I materiali usati saranno rigorosamente materiali di riciclo.

ore 20: concerto HellFrederick & The RiverJumpers

Hell Frederick & The River Jumpers, ovvero l’anima country dell’underground bresciano: una band fondata da Federico Cantaboni, attivo anche come frontman e membro fondatore degli Hell Spet, gruppo country punk bresciano noto ormai anche oltre i confini provinciali, con ben 4 dischi all’attivo. Con i RiverJumpers ha dato corpo ad un progetto pensato per omaggiare i grandi del country americano, da Johnny Cash a Hank Williams 3, tra grandi classici e nuove chicche della musica tradizionale d’oltreoceano. Con il leader in line up altri membri degli Hell Spet come Federico Guarienti (chitarra elettrica solista), Mattia Bertolassi (batteria) e Andrea Bresciani (doublebass).

Ingresso gratuito.

FOOD TRUCK PRESENTI: