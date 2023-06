Desenzano: giornata del cuore

Ciao a Tutti, come ogni anno i pazzi di rugby(Organizzazione di Volontariato) vi invitano alla “Giornata del cuore”, evento all’insegna del sano divertimento, poter aiutare chi è meno fortunato e far conoscere le realtà del nostro territorio.



Quest’anno la "Giornata del cuore", il 27 luglio verrà svolta presso la Spiaggia d’Oro di Desenzano del Garda (BS). La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 22.30.



Il nostro gruppo nasce nel gennaio 2016 frutto della grande passione verso questo fantastico sport che Gianluigi Zucca, ideatore del gruppo, coltiva dal 1981 proprio grazie alla sua passione trasporta gli ideali quali passione, sport, amicizia direttamente dal campo da gioco al campo della vita. Pazzi di rugby sostengono e collaborano con reparti onco-ematologia pediatrica, centri di reinserimento sociale e tanto altro.



La “Giornata del cuore”, è un’ iniziativa che unisce divertimento, sport, inclusione, festa e buon cibo, alla solidarietà. Saranno presenti tanti stand di associazioni di stampo benefico e personalità che operano nel sociale, come la Cooperativa La Sorgente e tanti altri. Il nostro Staff animerà con musica e tante risate. Il ricavato dell'evento sarà destinato a sostenere Cooperativa La Sorgente per poter acquistare un pulmino attrezzato.



Per info e Prenotazioni: Federica 335 731 9196 - Elena 339 596 0265