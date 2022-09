Desenzano: Garda gin festival

Il 3 e 4 settembre al Fam di Desenzano prende vita Garda Gin Festival, il primo festival dedicato al Gin del Lago di Garda, evento che nasce da un'idea di Gin.Ceck.



Dalle 19 alle 01, sia sabato 3 sia domenica, al Fam l'ingresso è libero e c'è la possibilità di gustare gin tonic d'eccellenza al prezzo promozionale di di 10€.



E ancora: gadget, incontri e la possibilità di assaggiare le specialità di ben 12 produttori di Gin del lago di Garda. Tra gli altri, sono presenti questi brand: Garda Gin, Piero Dry Gin, Gin Vento, MetaGin, RibBa Dry Gin, Luz Gin, Pisoni dal 1852, Gin Franc, Acqua Brillante, Olivia by Corso, Grumial Alto Garda Gin, Gin Mario.

Tra gli eventi, ecco il tanto atteso contest dedicato al Gin Tonic, un evento unico che vedrà i produttori del Garda miscelare i loro Gin con Acqua Brillante.

Garda Gin Festival prende vita al Fam - Desenzano, una location unica, che sta crescendo per la qualità delle proposte del suo ristorante, una cantina all'altezza dei più esigenti, il servizio... ed un panorama da sogno sul Garda.



E siccome tutte le cose belle diventano più belle con la musica giusta, sia sabato 3 sia domenica 4 agosto il sound al Fam per Garda Gin Festival sarà decisamente piacevole. La prima sera è in programma una divertente diretta su Radio Studio Più a cura di Paola Peroni (dj) e LaSill Punto K (voce), mentre domenica sera in console resta Paola Peroni per un dj set decisamente coinvolgente.