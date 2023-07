"Tap Takeover": il meglio dei birrifici bresciani alla Darsena Pop

In alto i calici, anzi i boccali: non avrai altra birra all'infuori di lei. Nel pieno dell'estate la Darsena Pop di Palazzolo sull'Oglio, Parco Metelli, lancia il nuovo format "Tap Takeover", il cui obiettivo è porre l’accento sui piccoli, grandi birrifici artigianali bresciani, quelli più nascosti e affascinanti, per valorizzarli e farli scoprire attraverso una selezione di birre presentate “live” dai rispettivi mastri birrai, che risponderanno in presa diretta alle domande e alle curiosità del pubblico.

Il nuovo format Tap Takeover

Così, dopo aver l’appuntamento “pilota” con Hidden Brewery, birrificio di alta qualità che ha sede a Chiari, protagonista mercoledì 26 luglio sarà un altro birrificio bresciano che si è guadagnato una solida reputazione grazie alla sua dedizione all'eccellenza e all'innovazione nel campo delle birre artigianali: Palabrauhaus_Italian Beer Stories, proprio da Palazzolo. Dagli stili classici ai gusti più audaci, fra profumi inebrianti e sapori straordinari: fondato nel 2001, Palabrauhaus ha come obiettivo primario quello di canalizzare la passione e la cultura della birra in proposte di alto livello organolettico, ma accessibili a tutti.

I prossimi appuntamenti targati Tap Takeover, organizzati da Eatinero e sempre in programma nel cuore della Darsena Pop al Birracamper di Birra di Classe, che collabora anche direttamente al progetto, sono fissati per mercoledì 2 agosto, con Emod Brewery di Orzinuovi, e mercoledì 9 agosto, con Balanders' Birrificio Camuno, la cui sede si trova invece a Sellero. L’ingresso a Parco Metelli è sempre rigorosamente gratuito: la Darsena Pop è aperta fino al 10 settembre.