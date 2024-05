Darsena Pop 2024: cinque anni e non sentirli. Sabato 18 maggio grande festa d'inaugurazione al Parco Metelli di Palazzolo sull'Oglio, poi si va avanti fino all'8 settembre: musica no stop tra rock, pop ed elettronica, i sapori gourmet del migliore street food italiano. Tutto questo tutti i giorni, dalle 18 alle 23, ingresso sempre libero: sabato e domenica aperti anche per il brunch, a partire dalle 12. Il progetto come sempre è curato da Eatinero, in sinergia con l'amministrazione comunale di Palazzolo.

Tantissime le novità di questa edizione, pensate per rendere ancora più immersiva l’esperienza del “temporary club” sulle sponde dell’Oglio, come al solito super chill e super instagrammata, dove rilassarsi, bere, stare in compagnia e gustare le ricette dei nostri street chef: dal Darsena Cocktail Bar, cocktail bar su ruote per gelati artigianali, cocktail artigianali, dolci e caffè e proposte fresche sempre aperto di pomeriggio, al nuovo sito interamente “dedicato” e all’omonimo canale whatsapp in affiancamento ai social tradizione, dove verranno comunicati cambi truck, notizie e aggiornamenti in tempo reale.

I food truck di Eatinero

Estremamente vario anche il menù, che continuerà a cambiare ogni settimana: i food truck di Eatinero - che gestisce il progetto grazie alla vittoria del bando comunale per l’assegnazione dello spazio - si alterneranno per tutto il periodo estivo e la proposta sarà arricchita con un food truck in più nei giorni di maggior affluenza: ci saranno El Caminante, con arepas venezuelane (completamente gluten free), La Polpetteria e la chef Roberta Lamberti con specialità street food a base di polpette, Fumetto con panini con carne affumicata allo spiedo bresciano, Good Fish con panini gourmet a base di pesce e Kitchen Rebels con i suoi i gustosissimi frittini di pesce; e poi ancora: le specialità dei castelli romani con Nannì, i mitici hamburger gourmet di Gipsy Big Food e quelli a base di chianina e angus anche gluten free di Gipsy Horse, solo per citare i protagonisti delle primissime settimane. Permanente, per tutta la stagione, sarà poi l’immancabile beer truck di Birra di Classe, con la sua selezione di birre artigianali italiani provenienti dai migliori microbirrifici italiani.

Conferme e novità per il 2024

Nuovi partner di questa edizione saranno Gruppo Bossoni, con cui saranno organizzate attività esperienziali per famiglie e percorsi di “storytelling”, e il brand Pura Vita, che sposa i valori di Darsena Pop offrendo caffè di altissima qualità, fresco e tracciabile con packaging dalle linee pop 100% riciclabile. Inoltre, per tutto il periodo estivo, sarà aperto anche nel pomeriggio il già citato Darsena Cocktail Bar, nuovo chioschetto con le ruote, un NP6 della Piaggio aperto tutti i giorni della settimana dalle 16, con gelati artigianali di Ila Glacè, cocktail artigianali, dolci, caffetteria di Pura Vita e tante fresche proposte.

L’intera area sarà allestita in stile vintage, con tantissime sedute, lucine, catenarie e dettagli per chi non può fare a meno di postare una foto sui social: un contesto “bucolico” di grande atmosfera nel quale durante tutta l’estate prenderà forma una programmazione più che mai eclettica e trasversale, in bilico tra musica live e dj set (dal pop al rock, dal funk al soul, passando per elettronica e cantautorato), performance artistiche, laboratori per i più piccoli, percorsi esperienziali, iniziative per giovani, famiglie e persone di tutte le età.