Corte Franca: Cena in bianco e blu

Sabato 13 agosto dalle ore 19.30 in Piazza di Franciacorta a Corte Franca è in programma la “Cena in bianco e blu – aspettando Ferragosto”.

La Pro Loco allestirà la location con tavoli, sedie e tovaglie. Sarà possibile portarsi la cena da casa, oppure prenotarla in loco dai ristoranti aderenti con consegna.

Dalle ore 21.00 si terrà l’esibizione del gruppo Franciacorta Style Dance, a seguire live music con Funk Up Hill Funky.

Si predilige abbigliamento bianco e/o blu. Verrà inoltre assegnato un premio al miglior tavolo apparecchiato.

Evento a pagamento (€ 5 a persona) su prenotazione entro il 09/08/2022, contattando il numero +39 339 7495814.