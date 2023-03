Cologne: festival blues

Per la quarta edizione del festival l'associazione Ttrzo Millennio presenta due giorni di grande musica live. Sabato 27 maggio, dalle 18, AperiBlues

a seguire il love di Treves Blues band e The Sbam.



Domenica 28 maggio

12:30 Spiedo blues + Jam session

19:00 Live: Surfin' Claire and The Whisky Rockers - I Lindi - rock blues & funky



Servizio bar e cucina aperti tutte le sere a partire dalle ore 19. Con il patrocinio del Comune di Cologne.