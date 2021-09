Lonato: Cittadella in Bianco

La Proloco di Lonato del Garda, con il patrocinio del Comune di Lonato e la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura Turismo e dell'Associazione Commercianti Lonatesi, organizza per sabato 18 settembre 2021 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 la manifestazione Cittadella in Bianco, un momento ludico-ricreativo durante il quale si intende allestire, nel suggestivo quartiere della Cittadella (zona ZTL), una cena estemporanea gratuita e aperta a tutti.



La cena sarà organizzata in totale autonomia dai partecipanti, i quali si occuperanno di preparare l'evento nella sua totalità, compresi consumazioni e allestimenti. Unico filo conduttore quello di essere rigorosamente in "bianco": abiti, tovaglie, fiori e decorazioni per la tavola.





Per informazioni e prenotazioni:

