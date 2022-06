Cibo di Mezzo, enogastronomia e cultura per celebrare la tradizione culinaria bresciana

Cibo e cultura: binomio prezioso per un imperdibile evento al Museo Santa Giulia di Brescia, luogo emblematico per la comunità cittadina. Il 12 giugno questa location spettacolare ospiterà l’evento annuale dell’associazione Cibodimezzo, virtuoso sodalizio tra chef, ristoratori e produttori bresciani attivo ormai da alcuni anni per promuovere il territorio e la ricchezza della sua tradizione culinaria.

Domenica 12 verranno coinvolti tutti gli chef e i ristoranti dell’associazione e la gran parte dei produttori bresciani da essa coinvolti, partner imprescindibili che condividono la mission del progetto alla base, che è promuovere l’enogastronomia tra i due laghi.

Prenotazioni consigliate al link bit.ly/cdmuseo

Otto saranno i ristoranti coinvolti, che proporranno 2 distinti menù, quasi 50 invece i produttori, che accoglieranno il pubblico, nei giardini del Museo di Santa Giulia, per degustazioni e percorsi gastronomici da godere all’aria aperta.

Un evento unico nel bresciano per il numero di aziende coinvolte, che è la summa delle attività svolte durante gli anni dal progetto Cibodimezzo, che finalmente in questo scorcio di 2022 è ripartito con grande entusiasmo e con un cartellone ricco di iniziative. Cene di gala, corsi di cucina, serate a tema, come è stata quella dedicata al gin, dove il cibo, ovviamente bresciano, è il protagonista principale. Un palinsesto di proposte che continueranno con l’evento di settembre in Franciacorta in occasione del Festival, per finire col classico periodo di menù in autunno, che coinvolge ormai migliaia di preparati ed esigenti gourmet locali della provincia e non solo.



IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

ore 18.30 apertura cortile chiostro San Salvatore con aperitivi e visite ai produttori

ore 19.30 inizio percorsi gastronomici giardino ristoranti

ore 20.00 chiusura cortile San Salvatore

ore 22.30 saluto degli chef

ore 23.00 termine manifestazione