Ceresara: Festa de la Saresa

Torna dopo due anni di assenza a Ceresara (Mantova) la tradizionale “Festa de la Saresa” (Festa della Ciliegia) organizzata dall’Associazione “Compagnia delle Torri” in collaborazione con il Comune di Ceresara, che si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022.



Tutte le sere dalle ore 19.00 sarà possibile cenare lungo la suggestiva tavolata allestita in Via Roma degustando il Tortello della Possenta di Ceresara alla ciliegia (De.Co.), altre specialità, pizze e la torta cioccolato e ciliegie “Dolceresa” (De.Co.).



Diversi gli appuntamenti in programma tra i quali si evidenziano quelli che animeranno le serate della centralissima Piazza Castello (giovedì 2 Abba Show Tributo agli Abba, venerdì 3 Sarese Music & Sax Intrattenimento Musicale, sabato 4 Jovaband Tributo a Jovanotti e domenica 5 la rassegna di Danza Hip-Hop e Modern con la partecipazione delle migliori scuole di danza).



Durante la manifestazione saranno presenti in Piazza gli stands dei produttori locali delle “Ciliegie di Ceresara De.Co.”, altri momenti d’intrattenimento, Raduno Harley-Davidson (giovedì 2 giugno), il Triciclo GP, bancarelle di hobbistica ed eventi culturali collaterali.



Programma dettagliato della manifestazione: https://www.compagniadelletorri.it - https://www.facebook.com/compagnia.torri/



La Manifestazione è Patrocinata da Regione Lombardia e Provincia di Mantova.