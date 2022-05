Capriano del colle: cena sotto le stelle alla Tenuta la Vigna

Venerdì 27 maggio si Cena sotto le Stelle



Aperitivo in giardino e una tavolata tra i filari dei nostri vigneti, immersi nel profumo delle fioriture primaverili del Montenetto. Una tradizione di Tenuta la Vigna!



A deliziarci, il menu creato dagli Chef Marco Cozza e Andrea De Carli, pensato per valorizzare ed esaltare gli abbinamenti con i nostri vini.



********************************

MENU'



? Aperitivo con finger food in giardino

? Blanc de Blanc Anna Botti



? Antipasto a passaggio

Croque al burro, Fassona al coltello, Pacasassi e foglie di senape

? Torrazza, Capriano del Colle Bianco DOC



? Riso carnaroli “Sel.Buono” al Marzemino “Lamettino”

? Lamettino, Capriano del Colle Marzemino DOC



? Galletto ruspante al fuoco, ketchup d'uva e tortino di patate

? Rubinera, Capriano del Colle Rosso DOC



? Torta di rose, crema cotta al cedro



Acqua

Caffè

Grappa di Marzemino Ugo Botti Tenuta La Vigna



********************************

? Euro 65,00 a persona

? Pagamento anticipato

********************************

Venerdì 27 maggio

? Dalle 20.30

********************************

La prenotazione è obbligatoria, entro mercoledì 25 maggio?



? commerciale@tenutalavigna.it