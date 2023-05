Cazzago San Martino: notte bianca in bianco

Sabato 24 giugno dalle ore 18.30 presso il comune di Cazzago San Martino è in programma “La Notte Bianca in Franciacorta”.



La festa a tema “Notte Bianca in Bianco”, adatta a grandi e piccini, ritorna con entusiasmo tra le vie animate da bancarelle di artigiani, artisti e commercianti ed all’insegna di musica, colore ed intrattenimento per passare una serata in leggerezza ed allegria.