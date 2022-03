Cazzago San Martino: Franciacorta in Bianco in Tour

Prezzo non disponibile

Sabato 26 e domenica 27 marzo presso il la Cantina Boccadoro a Cazzago San Martino si terrà “Franciacorta in Bianco in Tour”.

Dopo l’anno di stop dovuto all’emergenza pandemica, la rassegna “Franciacorta in Bianco” torna con una nuova formula che coinvolge 11 comuni della Franciacorta, trasformandosi così da mostra mercato a proposta di turismo enogastronomico sul mondo caseario e sulle tipicità franciacortine con appuntamenti mensili da novembre 2021 a tutto il 2022.

Sabato 26 marzo alle ore 16.00 è in programma la conferenza dal titolo “Verso la Franciacorta – arrivare e muoversi in Franciacorta tra sostenibilità e nuove opportunità”. Domenica 27 marzo dalle ore 11.00 alle ore 19.00 la Cantina Boccadoro aprirà le sue porte per visite guidate e degustazioni.

Le degustazioni presso la Cantina Boccadoro sono a pagamento.

Prenota la tua visita in cantina.