Lago d'Iseo. La Sagra del Casoncello di Castro, giunta alla 22esima edizione, si terrà da venerdì 14 a domenica 23 giugno, all'insegna della tradizione e dei gusti legati al territorio.

Il servizio ristoro sarà attivo tutti i giorni presso l’area “Castro Beach” zona feste dalle ore 19: alle 22:30, e anche a pranzo durante il sabato e la domenica. Non si effettuano prenotazioni.

Nei due weekend della sagra, la Canottieri Lovere proporrà il Casoncello in Vikinga, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile gustare i Casoncelli in Kayak. Info e prenotazioni: 0039 331 384 1324.

PROGRAMMA

venerdì 14 giugno

– ore 21:00: Italian Cover Band “Scarabossi“;

sabato 15 giugno

– ore 10:00: 1° Memorial a Giuseppe Speranza e Claudio Borsotti – torneo U19 presso il campo dell’Oratorio;

– ore 21:30: tributo a Renato Zero (Amalo);

domenica 16 giugno

– ore 09:30: conosciamo insieme l’AVIS di Castro;

– ore 10:00: presentazione e momenti di gioco con i cuccioli dell’Oasi Animale di Esine;

– ore 12:30: lo Spiedo di Bruno (su prenotazione – 0039 339 226 5032);

– ore 21:30: orchestra spettacolo “Filadelfia”;

lunedì 17 giugno

– ore 21:00: orchestra “Thomas Music”;

martedì 18 giugno

– ore 19:30: spettacolo bimbi del Mago Eddy;

– ore 20:30: tombolata AVIS;

– ore 21:00: liscio con “Luca ed Alison”;

mercoledì 19 giugno

– ore 21:30: tributo a Lorenzo Jovanotti “Jovanotte”;

giovedì 20 giugno

– ore 21:30: musica e divertimento con il Music Show “90’s Back” e tributo a Gigi Dag;

venerdì 21 giugno

– ore 21:30: tributo a Vasco Rossi con i “Vascombriccola”;

– a seguire: DJ Baro;

sabato 22 giugno

– ore 21:30: orchestra spettacolo “Raf Benzoni”;

domenica 23 giugno

– ore 10:00: stand prodotti tipici dell’altopiano di Bossico. Laboratorio per bambini “Mani in Pasta”: bimbi e genitori potranno cimentarsi nella preparazione del pane di patate in collaborazione con il gruppo “Festa del pane di Patate” di Bossico;

– ore 12:30: pranzo;

– ore 20:00: esibizione “Dinamic Trial” per bambini;

– ore 21:30: liscio in piazza con gli “Standard”.