Castro: Sagra del Casoncello

Indirizzo non disponibile

La Sagra del Casoncello di Castro, giunta alla 20^ edizione, si terrà dal 17 al 26 giugno ed è sicuramente una delle sagre più partecipate dell’alto lago d’Iseo.

Come dice il nome stesso, il piatto principale è proprio il casoncello bergamasco, piatto ricco di tradizione e di gusti legati al territorio.

Oltre alla qualità del cibo, la sagra è sempre più “eco-friendly”: il servizio, infatti, viene effettuato con stoviglie da ristorazione in ceramica e acciaio, l’acqua viene servita in contentori in vetro e la plastica utilizzata è biodegradabile e compostabile.

Servizio ristoro attivo, presso l’area “Castro Beach” zona feste, tutte le sere dalle ore 19:00 alle ore 22:30.

PROGRAMMA

Venerdì 17 giugno

– ore 21:00: intrattenimento musicale con musica Rock, Pop, R&B e Funk.

Sabato 18 giugno

– ore 21:00: ballo liscio.

Domenica 19 giugno

– ore 21:00: revival anni 70/80/90.

Lunedì 20 maggio

– ore 21:00: musica dal vivo.

Martedì 21 giugno

– ore 21:00 musica dal vivo.

Mercoledì 22 giugno

– ore 21:00: “Roclò” spettacolo per bambini, il circo segreto degli oggetti abbandonati;

– ore 22:30: i barzelete del morot.

Giovedì 23 giugno

– ore 21:00: live show band.

Venerdì 24 giugno

– ore 21:00: il grande liscio in piazza.

Sabato 25 giugno

– ore 21:00: musica a 360°.

Domenica 26 giugno

– ore 21:00: musica dal vivo.