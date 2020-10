Castelnuovo del Garda: Sardegna & Friends

Dall'8 all'11 ottobre, a Castelnuovo del Garda è tempo di "Sardegna & Friends", una Festa dedicata non solo alla Sardegna ma a tutti gli amici del cibo da strada con cucine on the road. Ci saranno prodotti sardi, birrifici, area food con cibi internazionali, artisti di strada. Il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid.