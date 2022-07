Castelnuovo del Garda: Sapori al Centro

Indirizzo non disponibile

A Castelnuovo del Garda, gusto e tradizione all'ombra della Torre. "Sapori al centro" torna sabato 9 luglio per promuovere l'enogastronomia del territorio gardesano. Cena con tavolata tra Via Marconi e Via Roma. Costo: 30€ a persona (da prenotare presso i bar).

Ore 19.00 aperitivo libero e accredito posti.

Ore 19.30 inizio cena.

Menù:

- Antipasto (medaglioni di polenta con luccio in salsa e sarde in saor);

- Primo piatto (bigoli della torre);

- Secondo piatto (filetto di lavarello con verdure da campo stufate e porri croccanti);

- Dolce (macedonia con gelato e crumble al cacao);

- Caffè espresso, acqua minerale frizzante e naturale, vini, pane.