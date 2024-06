Per entrare appieno nel ritmo dell’estate, è in arrivo il Materia Prima Beer & Music Festival, un’esplosione di sapori e suoni pronta a invadere il Parco Calini di Castegnato. Dal 6 al 9 giugno, sono in programma quattro serate indimenticabili, durante le quali la birra scorrerà a fiumi e la musica farà vibrare l’aria per lunghe ore.

Nel corso della manifestazione, sarà possibile godersi un’atmosfera gioiosa e conviviale, mentre si assaggiano le prelibatezze del ricco stand gastronomico, serviti comodamente al tavolo (l’ingresso è gratuito).

Ogni sera, la musica si impossesserà del palco con tributi ai grandi della musica italiana: