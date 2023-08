Capriano del Colle: Vino vs birra

Domenica 3 Settembre, uno scontro eccezionale tra le birre targate Birra Riversa e i vini di Tenuta la Vigna. Una giornata che unisce amanti del luppolo e dell’acino per un’unica causa: la qualità. Tra le varie proposte di vini e birre spiccheranno le due etichette edizione limitata dedicate a “Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”. Stuzzichini e delizie direttamente dal food truck di Ape Sobria per l’intera durata dell’evento.



3 Mini Street Bùrgher

Serviti con Pane artigianale, Giallo (curcuma), Rosso (Barbabietola), Nero (Carbone)

• Bùrgher di Fassona o Chianina con verdura, cipolla caramellata, bacon croccante e Salse.

• Bùrgher di Maiale (Salciccia) con Friarielli e Salse.

• Bùrgher Vegetariano con Stracciatella e Salse. In alternativa bis di Bùrgher di Fassona o Chianina.



Patatine e Verdure Fritte

Servite nel cono, con Salse Maionese e Ketchup.



Arrosticini

Arrosticini di Manzo e Abruzzesi di Pecora.



Risotti ...Non Sobri

• Risotto Zafferano, Stracciatella e Birra Artigianale Birra Riversa Blonde Ale o Blanche

• Risotto ai Mirtilli e Marzemino Lamettino di Tenuta la Vigna.

Entrambi i risotti sono senza lattosio.

Ingresso libero dalle 11.00 alle 22.30, prenotazione consigliata

Programma



Ore 16:00, Degustazione Guidata con caratteristiche a confronto di 4 vini e 4 birre. Euro 20,00 (prenotazione obbligatoria)



Ore 20:00, Spiedo Bresciano accompagnato da polenta, patate, vino o birra. 25,00 Euro (solo su prenotazione)





Per informazioni e prenotazioni:

Anna +39 328 8729264

Francesco +39 342 9062126

Email info@tenutalavigna.it