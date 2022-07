Capriano del Colle: picnic in vigna

Domenica 28 agosto ritorna il picnic sul prato.

Una giornata circondati dal verde dei nostri vigneti e dal profumo del Montenetto, degustando i nostri vini accompagnati da un cestino con prodotti del territorio.



Cestino ideale per 4 persone:

• 1 bottiglia di vino a scelta tra Rubinera e Torrazza

• 1 salame

• Pane

• Formaggio

• 4 uova sode con sale

• 1 vasetto di giardiniera

• 1 vasetto di olive

• 4 gelati al Marzemino, ideati per noi da Gelateria Gelatando

• 4 bottiglie di acqua 50 cl

• Piattini, bicchierini, tovaglioli, cucchiaio, tovaglietta, tutto monouso e compostabile nel rispetto dell'ambiente

• Sacchettino ecologico per raccogliere gli scarti



Calici in vetro, cavatappi, tagliere e coltello verranno dati in dotazione.

Per motivi igienici, invece, la coperta per il picnic non viene fornita.





La prenotazione è obbligatoria

https://www.tenutalavigna.it/prossimieventi/?re-product-id=224403



Per info

Telefono e Whatsapp +39 328 8729264



commerciale@tenutalavigna.it