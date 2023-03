Capriano del Colle: picnic e merende in vigna

Domenica 16 Aprile, ritornano i picnic sul prato e le merende in vigna. Una giornata circondati dal verde dei vigneti di Tenuta la Vigna e dal profumo del Montenetto, degustando vini accompagnati da gustosi prodotti del territorio. Domenica 16 Aprile, dalle 11:00 alle 19:00

Picnic

Cestino ideale per 4 persone:

• 1 bottiglia di vino a scelta tra Rubinera e Torrazza

• 1 salame

• Pane

• Formaggio

• 4 uova sode con sale

• 1 vasetto di giardiniera

• 1 vasetto di olive

• Crostata alla marmellata per 4 persone

• 4 bottiglie di acqua 50 cl

• Piattini, bicchierini, tovaglioli, cucchiaio, tovaglietta, tutto monouso e compostabile nel rispetto dell'ambiente

• Sacchettino ecologico per raccogliere gli scarti



Calici in vetro, cavatappi, tagliere e coltello verranno dati in dotazione. Per motivi igienici, invece, la coperta per il picnic non viene fornita. Costo 100,00 euro (totale per 4 persone). Dalle 11:00 alle 19:00

Merende

Domenica 16 Aprile, dalle 15:00 alle 19:00. Tagliere monoporzione. Tagliere di salumi e formaggi del territorio. Fetta di crostata alla marmellata. 16,00 Euro

Calice di vino a scelta tra i nostri Capriano del Colle DOC e Metodo Classico. Dai 4,00 ai 6,00 euro. Possibilità di acquistare la bottigliaLa prenotazione a tutti gli eventi è obbligatoria. Per informazioni:_ info@tenutalavigna.it o commerciale@tenutalavigna.it