Capriano del Colle: cena a colori

Venerdì 9 settembre salutiamo l’estate con un’esplosione di colori e di gusto. Alle ore 20 ci aspetta una lunga tavolata in giardino, circondati dai vigneti, come da tradizione di Tenuta la Vigna. Un menu gustoso curato dalla Locanda del Vegnot di Padernello in abbinamento ai nostri vini, perfetto per una cena immersi nella natura. Dress code: coloratissimo!

Menu

• Stuzzichino di benvenuto con salame nostrano e formaggio

Blanc de Blanc Anna Botti



• Budino salato di porri al Silter Camuno con acqua di pomodoro

Capriano del Colle Doc bianco Torrazza



• Risotto Selezione mantecato alla zucca, uva e funghi misti

Capriano del Colle Doc bianco Torrazza



• Coscia di pollo ruspante disossata e ripiena di spinaci ed erbe coste, servito con verdure arrostite

Capriano del Colle Doc rosso Rubinera



• Pasta frolla di farro, crema al mascarpone e fichi



• Acqua, caffè e la nostra grappa di Marzemino



Costo 65,00 Euro



La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 8 settembre alle 12.00:

Telefono e Whatsapp +39 328 8729264 | +39 333 3937475

commerciale@tenutalavigna.it