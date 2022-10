Capriano del Colle: cantine aperte per San Martino e autunno Longobardo

Doppio appuntamento con Cantine Aperte per San Martino, tradizionale appuntamento autunnale del Movimento Turismo del Vino, e Autunno Longobardo, manifestazione di Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori nata per valorizzare le opportunità culturali ed enogastronomiche del territorio, nel perfetto connubio tra storia, arte, cucina e vino. Anche quest'anno Tenuta la Vigna propone due giornate di visite, degustazioni, appuntamenti enogastronomici, alla scoperta dei nostri vini. In entrambi i giorni sarà possibile prenotare la visita guidata alla cantina ed ai vigneti con degustazione di quattro vini, Metodo Classico e Capriano del Colle DOC.



Ritornano i buonissimi casoncelli di Barbariga, uno dei piatti più amati della cucina bresciana e tradizione di Tenuta la Vigna. Immancabili i taglieri con salumi e formaggi del territorio e, per festeggiare l'autunno, caldarroste e Novello.Da gustare comodamente seduti nel tepore della tensostruttura riscaldata.

Programma

Visite ai vigneti e alla cantina, degustazione di quattro vini di Tenuta la Vigna:

• Nature Ugo Botti, Metodo Classico

• Monte Bruciato, Capriano del Colle Rosso Riserva DOC

• Lamettino, Capriano del Colle Marzemino DOC

• Torrazza, Capriano del Colle Bianco DOC

Inizio tour: 9.30 • 11.30 • 15.00 • 17.00; Costo: 25,00 Euro a persona



Trilogia dei casoncelli

I buonissimi Casoncelli di Barbariga,

a scelta tra carne, zucca ed erbette.Orari: 12.00-14.00 • 18.30-21.00; Costo: 6,50 Euro



Taglieri e degustazioni

Dalle 11.30 alle 21.00

Calici: dai 4,00 ai 6,00 Euro

Taglieri monoporzione: 10,00 Euro

Caldarroste e novello

Dalle 14.00 alle 18.00

Costo: 6,00 Euro



Per informazioni e prenotazioni

Telefono e Whatsapp +39 328 8729264

info@tenutalavigna.it

commerciale@tenutalavigna.it