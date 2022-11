Da sabato 5 novembre è in corso "Cantine Aperte a San Martino 2022", presso le cantine associate al Movimento Turismo del Vino. L'evento terminerà domenica 13 novembre: una tradizionale festa nelle vigne italiane tra pranzi, cene, tour e degustazioni tra i filari con il vino nuovo a fare da protagonista.

L'iniziativa firmata MTV porta i Wine Lover nelle vigne di tutta Italia per assaggiare il vino nuovo dell’ultima vendemmia. Un vino fresco, fruttato ed estremamente dinamico e giovane, il modo migliore per accogliere l’arrivo della nuova stagione e per immergersi nei filari tra degustazioni e tante attività organizzate dalle aziende produttrici.

“Cantine Aperte a San Martino è uno degli appuntamenti più attesi dagli enoappassionati – dichiara Nicola D’Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino – soprattutto da quelli più giovani, che trovano in questa iniziativa un’occasione per conoscere meglio il vino nuovo, un prodotto dalle straordinarie potenzialità. Come sempre, le cantine associate del MTV hanno in programma numerosissime attività dedicate ai Wine Lover e a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza in vigna e toccare con mano il grande lavoro delle cantine, soprattutto durante la stagione autunnale”.

Le aziende produttrici del Movimento Turismo del Vino hanno in serbo per tutti gli amanti del vino un calendario più che ricco di iniziative: pranzi, cene e picnic tra i filari, passeggiate in vigna, visite in cantina, degustazioni guidate, aperitivi al tramonto, mostre d’arte e molto altro ancora. Tra le degustazioni, ovviamente, spicca l’intramontabile abbinamento tra vino nuovo e caldarroste, ma non mancheranno le etichette delle precedenti vendemmie in accostamento ai prodotti tipici regionali. Cantine Aperte a San Martino è una festa lunga nove giorni, nata per celebrare la fine della vendemmia e gettare le basi per il nuovo anno vitivinicolo.

Come tutti gli eventi organizzati quest’anno dal Movimento Turismo del Vino, anche Cantine Aperte a San Martino promuove un consumo responsabile e sostenibile del vino grazie alla partnership con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. L’obiettivo della sinergia è quello di incentivare il pubblico, soprattutto più giovane, ad un approccio culturale e sensibile nei confronti del vino.