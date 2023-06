Tagliata di manzo e bistecca di cavallo, salamelle, maxi hamburger, panino "bomba" e tanto altro ancora: per gli amanti della carne alla griglia, dal 9 all'11 giugno a Campagna di Lonato è in arrivo la sagra "Country Beef Fess". Numerose le specialità in menù (l'elenco completo in fondo all'articolo), ma non mancheranno anche Dj Set, musica live e un maxi schermo per non perdersi la finale di Champions League.