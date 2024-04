Calvisano: Sagra di Primavera

Primavera, stagione di rinascita e speranza. Stagione di risveglio e calore, quel che basta per farci uscire di casa alla scoperta di FuoriPorta DOC.

Quale occasione migliore se non quello della Sagra della Primavera che a Calvisano si festeggia sabato 20 e domenica 21 aprile dalla mattina alla sera. Una sagra dedicata alla regina delle stagioni, non può che essere ghiotta e curiosa.

Streetfood a “go-go”. Fritti, focacce, panini farciti, arancini e supplì, braciole, ghiottonerie d’ogni sorta riempiranno i vostri cartocci, degni accompagnatori di passeggiate nelle deliziose stradine del borgo bresciano.

Sabato 20 e domenica 21 aprile il paese sarà in festa, con le due principali iniziative: l’apertura della torre civica e la visita, per la prima volta nella storia di Calvisano, all’ala museale del Palazzo Lechi.

E’ davvero un’occasione incredibile per chi ama i borghi poter visitare una struttura chiusa ormai da tempo. Addirittura Google lo riporta in rosso “chiusa definitivamente”. Ormai non più! A Calvisano Palazzo Lechi, l’edificio civile più notevole del borgo, sarà di nuovo visitabile ai calvisanesi e non solo.

Con la sua imponente mole austera svetta fuori del vecchio sobborgo. Costruito negli anni 1723-30 dai fratelli Polini, alla morte dei quali passò in eredità ai conti Lechi. Il palazzo oggi ha solo due delle quattro torri previste. Di notevole facino anche così.



Nasce come palazzo rurale incompiuto. Giovan Maria Polini ed il fratello Don Carlo, abate di San Martino, ne sospesero la costruzione verso il 1730 probabilmente perchè era ormai inutile continuare la costruzione, che avrebbe dovuto risultare grandiosa, poiché la famiglia era composta da sole due persone.

La dimora con le due torri ed i mattoni a vista ha un suo particolare dato dall’elegante semplicità. All’interno presenta un vasto cortile fiancheggiato da basse costruzioni che terminano con torri colombaie. Tutto il grande brolo è cinto da mura con sei torri.

Food, cultura, storia del territorio e non solo…. Calvisano, sarà per la Sagra della Primavera anche spettacolo con le fontane danzanti ai piedi della torre civica sabato 20 alle 20,30.

Su Via Roma vi attende la Mostra Sospesa e la Mostra “I Nostri Ricordi” sotto i portici. Uno spettacolo saranno gli intagliatori del legno e il mercatino dell’antiquariato. Su Via Lechi è in mostra il mondo agricolo.