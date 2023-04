Calvagese della Riviera: tutti in festa

Il 16 aprile al MarteS "Tutti in festa": una giornata di divertimento per grandi e piccini, in collaborazione con il Comune e le associazioni di Calvagese. ?L’intero ricavato contribuirà alla creazione di un’aula all’aperto presso la scuola Primaria di Mocasina.

Programma

Ore 11 apertura stand gastronomico a cura delle associazioni e visite guidate alla Pinacoteca. Nel pomeriggio tombolata, gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli. Dj set con dj Nico-T.