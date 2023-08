Per gli amanti della birra e della musica, la BFEST di Buffalora è in arrivo negli spazi della Parrocchia della Natività di Maria, in Via Buffalora 91 a Brescia, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre

VENERDÌ

Concerto degli A.R.T., rock e tanto divertimento.

SABATO

Il rock ormai consolidato da anni del gruppo "The River Band" accompagnerà una serata di pura energia e buona musica.

DOMENICA

Si conclude in bellezza con l'intrattenimento musicale di "Quelli dell'Ape".