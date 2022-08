Brescia: Sagra del Cinghiale

Alla Distilleria Molloy di Brescia, dal 18 al 21 agosto è in programma la Sagra del Cinghiale. Posti limitati (solo servizio al tavolo): per prenotare si può compilare questo modulo online: https://bit.ly/3dbyYVK, oppure chiamare il 3479367391 (anche messaggi via WhatsApp).

IL MENÙ

Panzanella Toscana 8€

Tagliere toscano 10€

Misto salumi al cinghiale , pecorino toscano , bruschette con paté e salmì toscani

Orologio di formaggi Toscani 10€

Selezione di formaggi Toscani (vaccino, capra, fresco, stagionato) con frutta secca e miele 10€

Primi

Maltagliati al cinghiale 10€

Pici al tartufo e porcini 10€

Secondi