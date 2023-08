Brescia: festa No one out

Torna la festa annuale dell'Ong bresciana No One out, giunta alla sua decima edizione. Quest'anno, oltre al tradizionale appuntamento, dal 14 al 17 settembre, presso l'oratorio S. Filippo Neri del Villaggio Sereno a Brescia, ci sarà una speciale apertura culturale presso l'Auditorium San Barnaba, con un ospite speciale: Francesco Costa con il Talk "Consigli per informarsi meglio".



Cucina tradizionale ed etnica, Lotteria Solidale, premiazione del Concorso Fotografico e musica dal vivo tutte le sere sono gli elementi che animeranno la Festa, oltre all’ormai tradizionale Spiedo solidale della domenica a pranzo (prenotazione obbligatoria entro il 10.09 allo 030 6950381), preceduto dalla S. Messa presso la Chiesa San Filippo Neri. Quest'anno sarà presente anche un Village con le associazioni del territorio bresciano e i loro prodotti e il banchetto con l’artigianato proveniente dai progetti di cooperazione dell'Associazione.



Mercoledì 13 Settembre alle ore 20:30 - Auditorium San Barnaba con Francesco Costa (giornalista, scrittore, autore del podcast Morning, cofondatore e vicedirettore de ilPost.it) e il suo Talk “Consigli per informarsi meglio": le fonti di informazione sono sempre più numerose, e sempre più numerose sono le notizie e le opinioni che di continuo riceviamo; eppure ci sentiamo poco informati, confusi e strattonati da una parte all'altra. Cosa fare? La serata sarà moderata da Massimo Tedeschi, giornalista, scrittore e Presidente dell'Associazione Artisti Bresciani - AAB.



Sarà dedicata speciale attenzione all'ambiente; come già lo scorso anno, sarà presente la "casa dell'acqua" di A2A per l'erogazione gratuita di acqua potabile e filtrata, che sarà servita in brocche o in borracce portate direttamente dai partecipanti alla festa, in modo da eliminare completamente le bottiglie di plastica e vetro. Tutto il materiale monouso è in PLA compostabile 100%, in modo da poter essere riciclato direttamente nell'umido insieme agli scarti alimentari. Quest'anno sarà possibile anche portare a casa il cibo avanzato in appositi contenitori (doggy bag).



L'intera iniziativa è patrocinata dal Settore Cultura, Musei e Biblioteche del Comune di Brescia. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto ai progetti di cooperazione internazionale di No One out in Africa e America Latina