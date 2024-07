Brescia, Villaggio Sereno: 41° Festa Alpina

Prezzo non disponibile

Dal 10 al 15 luglio, il Gruppo Alpini del Villaggio Sereno organizza la Festa Alpina, giunta ormai alla 41esima edizione. La festa si terrà presso l'oratorio di san Filippo Neri, con tante sorprese, ottimo cibo e divertimento per tutta la famiglia. Nel corso della manifestazione è prevista - per le 10 di domenica mattina, presso la chiesa di San Filippo, la messa in ricordo di tutti gli alpini e aggregati andati avanti, di seguito deposizione cesto di fiori al Monumento di Padre Marcolini.

Il programma delle serate