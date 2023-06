Lunedì 3 luglio, in castello a Brescia arriva "Festival dei Sapori: la cena". Ci saranno quattro percorsi con le eccellenze enogastronomiche del progetto East Lombardy, ovvero quattro menù pensati e realizzati da ristoratori, produttori, Consorzi e Strade del territorio bresciano.

Sarà richiesta in loco una cauzione di 5 euro per il calice da vino che sarà restituita a fine serata con la riconsegna del bicchiere.

Ogni menù è composto da cinque portate (antipasto, primo, secondo, due dessert), quattro calici in abbinamento, pane e acqua.

In occasione dell’evento, grazie alla collaborazione con Fondazione Brescia Musei, i musei del Castello – Museo delle Armi e Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia – saranno eccezionalmente aperti dalle 19 alle 22, con ingresso gratuito per gli ospiti del Festival, esibendo in cassa la prenotazione.

Possibilità di visita guidata al Museo delle Armi alle ore 19 e al Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia alle ore 21 al costo promozionale di 5 euro. Prenotazione obbligatoria ai contatti: cup@bresciamusei.com, tel. 0302977833.