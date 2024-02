Breno: fiera della spongada 2024

Nella splendida cornice di Breno ritorna la fiera della Spongada per riscoprire una parte delle tradizioni eno-gastromiche del territorio. Spongada per tutti e moltissime altre iniziative sia per grandi che per piccini.

Programma



- Fiera della Spongada 2024

- Stand con Spongade e prodotti tipici

- Escursione guidata al Santuario di Minerva di Breno

- Escursione guidata al Castello di Breno

- Esplorazione del Bunker di Breno

- Esposizione auto d’epoca del Nostalgia Club

- Ampia area food

- Prodotti Tipici

- Mercatino dell’usato lungo via Mazzini

- Apertura Museo Nostalgia Club

- Tanto altro...



Ritorvo in piazza Mercato (Piazza Generale Pietro Ronchi, Breno BS). Visite guidate: Santuario di Minerva di Breno, Castello di Breno, Bunker di Breno. Prenotazione obbligatoria e richiesta quota di partecipazione (solo adulto)