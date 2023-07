Breno: Camunerie, il castello che rivive

“Camunerie: Il Castello che rivive” è un viaggio nel tempo in grado di trasmettere la sensazione di vivere nel Medioevo, grazie all’ambientazione unica del Castello di Breno e ai tanti spettacoli di artisti, armigeri, arcieri e falconieri, oltre alla visite guidate. Una rievocazione storica che si apre con la sfilata per le vie del paese e vede accogliere al suo interno anche il “Palio delle 8 Casate” in cui la popolazione di Breno, suddivisa in nobili famiglie, gareggia in sfide e giochi al fine di portare a casa la vittoria e, di conseguenza, il Palio. Gli allestimenti ad hoc in castello, completano un quadro avvolgente e meraviglioso, in cui è possibile trovare quell’atmosfera unica che solo i grandi eventi regalano.