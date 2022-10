Bovegno: formaggi e miniere in Val Trompia

Durante questa particolare esperienza, andremo sin nel cuore della montagna alla riscoperta dell’antica arte della stagionatura. In alta Valle Trompia, lungo la “Via del Ferro”, nei pressi del borgo di Bovegno, frazione di Graticelle (BS) a circa 800 m s.l.m., una antica miniera prende oggi nuova vita divenendo luogo simbolo della rinascita della comunità agricola locale.



Frutto di un sapiente intervento di recupero industriale posto in essere dalla Comunità Montana di Valle Trompia in collaborazione con l’Università degli studi di Parma, oggi la miniera è il centro di stagionatura del formaggio nostrano Valtrompia Dop.



Al termine della visita degusteremo questo caratteristico formaggio accompagnato da un bicchiere di vino Franciacorta Docg e vi consegneremo una cheese bag contenete circa 1 Kg di formaggi locali.