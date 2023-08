Dai Casoncelli di Barbariga allo spiedo bresciano: torna la sagra più attesa dell'anno

Musica dal vivo, balli, ottima cucina locale e tante sorprese che hanno come obiettivo il bene comune, la beneficenza. Giunta alla 40° edizione, a Frontignano anche quest’anno torna a fine agosto la festa più attesa dell'anno: Frontignano e la sua Festa.

La sagra di Frontignano

L'attesissima sagra si terrà dal 18 al 21 agosto presso l’Oratorio di Frontignano di Barbariga, in provincia di Brescia, ed è organizzata per raccogliere fondi da destinare in beneficienza. Tutte le opere sono organizzate dalla Parrocchia e dall’Oratorio dei Santi Nazaro e Celso di Frontignano, grazie al fondamentale aiuto di un centinaio di volontari. Per accogliere gli ospiti sono stati allestiti due ampi parcheggi all’ingresso del paese.

Il programma

Tante le sorprese da non perdere: tutte le sere a partire dalle 19.00 sarà attivo lo stand con il ristorante. Immancabili i deliziosi piatti della tradizione bresciana e non solo, ovviamente tra questi i Casoncelli di Barbariga e lo spiedo bresciano disponibili tutte le sere. Non serve alcuna prenotazione per la consumazione. Il servizio è curato nei dettagli per accogliere gli ospoti con la massima attenzione possibile come un vero e proprio ristorante.

Ma non solo cucina, tutte le sere grandi orchestre suoneranno a ritmo di ottima musica: venerdì 18 Matteo Tarantino, sabato 19 Anna Maria Allegretti, domenica 20 Diego Zamboni e lunedì 21 agosto Maurizio Medeo animeranno le serate insieme ad un'ampia pista da ballo e numerosi posti a sedere per ascoltare le orchestre. Anche per i più giovani non mancheranno le proposte di divertimento, un cocktail bar e un stan birreria con dj set e musica dal vivo animeranno ogni serata.