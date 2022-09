Lovere: Ruote nella Storia

Indirizzo non disponibile

Piazza Tredici Martiri di Lovere ospiterà, domenica 18 settembre 2022, il 2° raduno di veicoli storici “Ruote nella Storia”.

Si riporta di seguito il programma:

– ore 08:00: ritrovo presso “parcheggio Cittadella” in piazza Cittadella (Città Alta);

– ore 09:00: “Cofee Break di Benvenuto” e conseguente partenza da piazza Cittadella (Città Alta) per Lovere;

– ore 10:30 – 11:00: arrivo in Piazza XIII Martiri e visita al centro storico di Lovere con guida turistica;

– ore 13:00: pranzo presso il Ristorante Pinocchio;

– ore 15:30: passeggiata sul lungolago;

– ore 16:00: visita all’Accademia Tadini, saluti e premiazioni nel Salone dei concerti.

L’evento è organizzato da Club ACI Storico e da Automobile Club Bergamo con il patrocinio del Comune di Lovere.