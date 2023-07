Rovato: mostra fotografica Palomar

Orario non disponibile

Dal 07/07/2023 al 16/07/2023

Gli studenti della classe di fotografia presso la Libera Accademia di Belle Arti LABA di Brescia, spinti dalla voglia di metttersi in gioco, hanno organizzato una mostra collettiva a palazzo Sonzogni, a Rovato, intitolata Palomar.



La mostra è ispirata all’omonimo testo di Italo Calvino, sul quale ognuno di noi ha costruito il proprio progetto fotografico. Si spazia da suggestioni più fedeli alle idee dello scrittore a interpretazioni libere in cui il testo è preso come mero spunto; da tecniche più convenzionali di stampa fotografica a interventi fisici sulle immagini.

L’inaugurazione si terrà a Palazzo Sonzogni, Rovato, venerdì 7 luglio alle ore 18. Altre aperture nei giorni 8, 9, 14, 15, 16 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.00