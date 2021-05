Rocca d'Anfo: eventi maggio e giugno 2021

La Rocca d'Anfo riparte e lo fa con 4 nuovi ed imperdibili appuntamenti! Dopo lo stop imposto per le restrizioni anti-covid e il grande successo dell'inaugurazione dei tour estivi guidati dello scorso 5 maggio infatti, a partire da domenica 23 maggio e per i successivi 4 weekend la fortezza napoleonica più grande d'Italia ospiterà per la prima volta gli “Artigiani dei sapori valsabbini”, ovvero produttori di eccellenze gastronomiche del territorio, che allestiranno gli stand e accoglieranno il pubblico che avrà la possibilità di acquistare i prodotti tipici.



Con questi appuntamenti la Valle Sabbia vuole lanciare un forte messaggio di resilienza poiché rappresentano un'importante occasione di promozione turistica del territorio e valorizzazione delle aziende locali e la Rocca d'Anfo sarà perciò il teatro della ripartenza dopo i diffcili mesi della pandemia.



L’appuntamento di domenica 23 maggio, con protagonisti i formaggi di Damiano Massari (Treviso Bresciano) e le confetture di piccoli frutti e il miele dell'Azienda Fiore't di Lavenone (che tornerà ad essere protagonista anche il 13 giugno), è quindi, sia uno straordinario connubio tra l’agroalimentare e la cultura storica valsabbina, ma anche il simbolo della ripresa che come cornice ha la meravigliosa architettura della Rocca d'Anfo.



A seguire Domenica 30 maggio saranno protagonisti due produttori di Vobarno: Ai Rucc e dintorni proporrà olio, salumi e formaggi della Valle insieme alle eccellenze della gastronomia di Daniele Viviani.



Sabato 30 giugno i formaggi di capra di Gabriele Francinelli (Vallio Terme) saranno accompagnati dalle confetture e dal radicchio selvatico sott'olio di Terre Solive (Bagolino), che proporrà anche per gli amanti del beauty una selezione di prodotti cosmetici.



Infne sabato 13 giugno sarà la volta dei salumi e formaggi del Caseifcio Valsabbino di Sabbio Chiese. L'ingresso sarà gratuito e consentito dalle 12.00 alle 17.30. Le iscrizioni per i produttori valsabbini interessati sono ancora aperte al numero 036 58777116.

