Rocca d'Anfo: ricco calendario di eventi sportivi, culturali e gastronomici valsabbini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La Rocca d'Anfo, dopo il grande successo di pubblico del mese di giugno, si prepara ad essere anche a luglio il miglior palcoscenico della Valle Sabbia! A partire dal 1 luglio infatti prenderanno avvio le visite guidate infrasettimanali che prevedono un tour mattutino il lunedì e venerdì a partire dalle ore 9.00 e uno pomeridiano il mercoledì alle ore 14.30. Inoltre ogni lunedì e giovedì alle 9.30 partiranno rispettivamente i tour in inglese e tedesco. Sabato 10 luglio il piazzale della Caserma Zanardelli, ospiterà “Note in Rocca”, l'evento organizzato dalla Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. il cui ricavato andrà a favore dei progetti sociali.



A partire dalle ore 19.30 lo Chef Andrea Benini proporrà un menù completo con prodotti a km0, mentre la Debora Band si esibirà live in un concerto di musica soul&pop. Per info su costi e prenotazioni 344.71472657 entro martedì 6 luglio. In caso di pioggia l'evento sarà posticipato a sabato 17 luglio.



A seguire domenica 11 luglio torna l'appuntamento con “La Rocca in Giallo” la rassegna culturale organizzata nell'ambito del Festival Giallo Garda. Dopo una breve visita guidata introduttiva alla Rocca alle ore 17:00, alle 18.30 inizierà la presentazione del libro di Linda Tugnoli “Le colpe degli altri”. L'evento sarà moderato da Laura Marsadri, titolare della libreria Bacco di Raffa di Puegnago, nonché fondatrice e anima del Festival Giallo Garda. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 375.6221121 oppure info@vallesabbia.info. Il 17 luglio si terrà il secondo appuntamento con lo yoga in Rocca a partire dalle ore 18.00 con Gabriella Guerini, insegnante, nonché socia fondatrice, dell'Associazione Studio Yoga di Brescia. La lezione, rivolta anche ad un pubblico di principianti che dovranno portare soltanto un tappetino, abbigliamento comodo e acqua, è gratuita e vi si potrà accedere tramite prenotazione al numero 375.6221121 o alla mail info@vallesabbia.info.



Sabato 24 luglio alle ore 19.00 prende avvio, con l'Inferno, il trittico dantesco che Lucilla Giagnoni, interprete femminile italiana per eccellenza del Sommo Poeta, dedica in esclusiva al festival Acque&Terre. Il Piazzale della Batteria Statuto ospiterà questo interessante spettacolo con le musiche di Paolo Pizzimenti, che ha l'obiettivo di presentare minuziosamente i personaggi e le storie più controverse, ma allo stesso tempo affascinanti della prima cantica. L'evento è gratuito, per info e prenotazioni Ufficio Turismo Valle Sabbia 375.6221121 oppure info@vallesabbia.info. In caso di pioggia sarà posticipato a domenica 25 luglio.



Domenica 25 luglio infine, in occasione del plenilunio torna Rocca d'Anfo by night, con speciali tour panoramici al chiaro di luna. Le visite inizieranno alle 19.30 con partenza dalla Caserma Zanardelli e termineranno con la visita della batteria Rolando. La prenotazione è obbligatoria e i biglietti possono essere acquistati sul sito www.roccadanfo.eu.