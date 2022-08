Riva del Garda: Notte di Fiaba e fuochi d'artificio

Ad animare Riva del Garda dal 25 al 28 agosto c'è la ventiquattresima edizione di "La notte di fiaba", una manifestazione quest'anno dedicata al romanzo di Alexandre Dumas "I Tre Moschettieri". Spettacoli, laboratori, giochi, concerti e racconti animeranno, rigorosamente a tema fiabesco, le vie del centro di Riva con proposte per tutte le età.

Largo anche all'evento nell'evento, il più atteso: la conferma dello spettacolo pirotecnico in programma domenica 28 agosto alle 22. Tantissimi però gli appuntamenti in calendario tra cui lo spettacolo "Viaggio nella fiaba", il "Cantagiro" per la città e non solo. Un'edizione inoltre #golocal che ha puntato su scelte solidali, come la collaborazione con la cooperativa sociale Eliodoro.

Altra parola chiave di questa edizione è "inclusività" grazie alle proposte per più piccoli curate da Albero Blu. La cooperativa sociosanitaria specializzata nel supporto di bambini nello spettro dell’autismo realizzerà un laboratorio per diventare moschettieri aperto a tutti.

Gli appuntamenti da segnare subito in agenda sono molti, a partire dallo spettacolo degli sbandieratori della Maestà della Battaglia, da Quattro Castella (Re), che sfileranno con musici, giocolieri e sputafuoco. Da non perdere poi la parata musicale della Fantomatik Orchestra, street band toscana con un repertorio che spazia dal funk, al rock, al jazz, ma soprattutto con un’energia e una vitalità dirompenti travolgerà le vie del centro.

Al Mag, il Museo Alto Garda, sarà esposta una selezione delle opere che hanno partecipato al concorso di illustrazione Notte di Fiaba. Durante i quattro giorni di manifestazione il museo propone orari di apertura speciali e il sabato pomeriggio la visita alla mostra sarà arricchita da incontri con i protagonisti dell’iniziativa e da uno spettacolo teatrale, “Le Tre Moschettiere”, della compagnia Il Sipario Onirico.

Un’intera piazza sarà dedicata a giochi antichi, per divertirsi come al tempo dei moschettieri, con giochi semplici, in legno, costruiti con materiali di recupero, totalmente green, dall’Officina Clandestina, un progetto nato in piena pandemia per offrire spazi alternativi di gioco e socializzazione.

Non mancheranno certo gli artisti a chilometri zero, o quasi, che la Notte di Fiaba sostiene da sempre e che rendono speciale la manifestazione con la loro partecipazione entusiasta e con idee sempre nuove, ispirate al tema dell’anno. Associazioni e realtà locali proporranno animazioni, giochi e balli in diverse piazze ed angoli della città.

Per ulteriori informazioni su tutti gli appuntamenti in programma ed eventuali aggiornamenti è possibile visitare il sito dell'evento.