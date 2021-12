Rezzato: Capodanno 2022 a Villa Fenaroli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 31/12/2021 al 31/12/2021 Orario non disponibile

Buon cibo, musica, intrattenimento e spettacolo. Venerdì 31 dicembre, a Rezzato, è in programma "The night live show - Capodanno a Villa Fenaroli": una serata all'insegna del divertimento per aspettare il countdown di mezzanotte e brindare insieme all'arrivo del 2022.

Artisti della serata:

– Ad animare la serata di capodanno al Piano Nobile ci pensano i Crossroads

– Sarà Giangi Duo l'ospite speciale per il Capodanno alla Sala Hostaria

– Piero Billeri

Il MENÙ DEL CENONE:

Fettine di marlin marinato alla citronette, burro e crostone rustico ai 5 cereali

Insalata di gamberi con dadolata di mango?

Cestino di millefoglie con capasanta in salsa Mornay con crumble di pane agli aromi

Carpaccio di cinta senese affumicato con julienne di verdure in agrodolce, scaglie di Grana Padano, olio Evo e focaccina calda?

Tortino alla verdure e croccante di pancetta?

Scrigno di pasta sfoglia alla giudea con cremoso di formaggi

Risotto al Franciacorta con gremolada di pesce?

Fusillone di grano duro della Val d’Orcia trafilato a bronzo con fonduta di formaggi e trifolata di porcini al profumo di timo

Trancio di salmone al pepe rosa con crema di patate e broccoli saporiti

Sorbetto alla frutta?Morbido di manzo con gremolada di verdure su crema di mais

Dessert di San Silvestro

Caffè

Maggiori dettagli sul sito ufficiale oppure telefonando allo 030-2793223.