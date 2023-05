"Restaurant Week": menu speciali e degustazioni per Bergamo Brescia 2023

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 08/05/2023 al 20/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Ascovilo si conferma protagonista del cartellone di Brescia e Bergamo capitali della Cultura. Dopo il grande successo dell'iniziativa di domenica 7 maggio, in città alta a Bergamo, l'associazione dei 13 consorzi vitivinicoli lombardi - capitanata da Giovanna Prandini - rilancia con il gradito (e gustosissimo) ritorno delle Restaurant Week. Le iniziative, on air dall'8 maggio al 20 novembre, permetteranno agli appassionati della buona tavola di apprezzare, attraverso un menu completo, gli abbinamenti di vini lombardi con diversi piatti gourmet il cui catalizzatore sarà ancora un ingrediente top come il Grana Padano.

Le Restaurant Week

Il programma è a cura di Italia a Tavolo e IlGolosario (che già nel 2022 avevano curato la prima parte del progetto): nel dettaglio, 7 ristoranti di Bergamo e Brescia saranno testimonial degli abbinamenti d'eccellenza tra Grana Padano Dop, nelle sue diverse stagionature, e i vini lombardi promossi da Ascovilo. Italia a Tavola e IlGolosario affideranno poi ai "maestri" della buona tavola Alberto Lupini, Paolo Massobrio e Marco Gatti il coordinamento delle serate ufficiali di ogni settimana di degustazioni.

"Nati per stare insieme: Restaurant Week" è il claim del ricco calendario di appuntamenti che prevedono vari temporary menu studiati ad hoc dagli chef che partecipano al progetto (nella foto: Matteo Silva e Gianluca Pescatori de Il Gattolardo di Desenzano del Garda). Il menu speciale si potrà ordinare fino ad esaurimento dei prodotti e sarà costituito da 4 portate - antipasto, primo, secondo e dessert - realizzate con 3 diverse stagionature di Grana Padano (12 mesi, 18 mesi e oltre 24 mesi). In abbinamento alle portate saranno servite diverse tipologie di vini lombardi selezionati da Ascovilo. Per le prenotazioni ci si deve rivolgere ai singoli ristoranti.

Il calendario 2023

Questo il programma delle Restaurant Week 2023.

Ristorante ''Lanzani'', Via Albertano da Brescia, 41 - Brescia (BS)

Cena Guidata: Giovedì 11 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 8 al 12 Maggio 2023

Ristorante ''La Caprese'', Via Giuseppe Garibaldi 7 - Mozzo (BG)

Cena Guidata: Mercoledì 24 Maggio Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 22 al 27 Maggio 2023

Ristorante ''Trattoria Falconi'', Via Valbona, 81 - Ponteranica (BG)

Cena Guidata: Martedì 6 Giugno Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 5 al 10 Giugno 2023

Ristorante ''Il Gattolardo'', Via Generale Achille Papa, 13/15 - Desenzano del Garda (BS)

Cena Guidata: Mercoledì 20 Settembre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 18 al 23 Settembre 2023

Ristorante ''Carlo Magno'', Via Campiani, 9 - Collebeato (BS)

Cena Guidata: Mercoledì 11 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 9 al 14 Ottobre 2023

Ristorante ''La Braseria'', Via Risorgimento, 17 - Osio Sotto (BG)

Cena Guidata: Lunedì 23 Ottobre Ore 20.00

Menu in Promozione: dal 23 al 28 Ottobre 2023

Ristorante ''Moscatello & Muliner'', Località Moscatello, 5 - Pozzolengo (BS)

Cena Guidata: Mercoledì 22 Novembre Ore 20