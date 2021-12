Provaglio d'Iseo: "Christmas at the opera"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Si svolgerà mercoledì 8 dicembre alle 16.00 presso il Cinema Teatro Pax di Provaglio d’Iseo il concerto del Coro Calliope Christmas at the opera offerto dall’Amministrazione Comunale.

Protagonisti: il Coro Calliope, il soprano Alessandra Rizzini, il mezzosoprano Veronica Delorenzi, il tenore Nicolas Resinelli diretti dal Maestro Fabrizio Zanini con l’accompagnamento dell’Orchestra Calliope. In programma brani a tema tra i più noti e amati in un excursus tra sacro e profano, lirico e popolare: festosi (Barcarola, Habanera, Coro di Zingari, Il brindisi) , intensi (Coro a bocca chiusa, Gloria in excelsis Deo), dedicati a Maria (La Vergine degli Angeli, Ave Maria), a Gesù Salvatore (Ave verum, Panis angelicus, Pietà Signore), di autori italiani (Verdi, Donizetti, Puccini, Vivaldi, Stradella) e stranieri (Schubert, Mozart, Bizet, Mendelsshon, Non mancheranno i canti natalizi classici (Cantan gli Angeli nei Cieli, Cantique de Noel, Carol in the bells, Joy to the world, White Christmas, e Adeste Fideles nell’arrangiamento di Adalberto Guida.