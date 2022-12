Ponte di Legno: Festa di Capodanno e fuochi d'artificio

A Ponte di Legno grande festa di Capodanno a partire dalle 17 di sabato 31 dicembre, con animazione e musica in Piazza XXVII Settembre. Alle 19, fiaccolata dei maestri di sci e spettacolo pirotecnico presso la partenza della cabinovia "Ponte di Legno - Tonale". Dalle 22, infine, si tornerà in Piazza XXVII Settembre in attesa del nuovo anno: brindisi e musica no-stop fino alle 2 di notte.