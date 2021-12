Pippi Calzelunghe: un sempreverde di fondazione Aida

Spettacolo di figura e pupazzi narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi, e dei suoi amici, attraverso i loro occhi sbarazzini e spensierati. Dall’arrivo a Villa Villacolle ai giochi con Annika e Tommy, lo spettacolo restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi più amati, il tutto in una scenografia coloratissima. Allestito nel 2007 in occasione del centenario della nascita dell’autrice, lo spettacolo è tra i più longevi ed apprezzati della Fondazione Aida. Curiosità sull'allestimento: Durante l’allestimento Olof Nyman, il marito di Karin, figlia di Astrid Lindgren e rappresentante degli eredi, ha revisionato la drammaturgia del testo confermandone l'autenticità. La stessa Karin ha partecipato alle prove generali approvandone definitivamente la distribuzione in Italia. Pochi anni dopo, con questo spettacolo Fondazione Aida ha vinto il Biglietto d’oro Agis-ETI per il successo di pubblico conseguito. Dai 4 anni.



Quando: 28/12/2021

Dove: Teatro Comunale DIM ( VIA SAN MARTINO, 4, 37014 - CASTELNUOVO DEL GARDA - VR)

Orario: 20:30

Biglietto: €5



Per maggiori informazioni:https://dimteatrocomunale.it/show-item/pippi-calzelunghe/