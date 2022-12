"Ambactia": registrato a Montichiari il primo ep di Pdrazz

Fuori tutto, ormai da qualche settimana: è "Ambactia", il primo ep di Pdrazz, progetto solista di Samuele Pedrazzani, artista e polistrumentista mantovano già in formazione con Ugostiglitz, Alley e Zizkov. "Ambactia" è la sua prima prova discografica: quattro tracce dal fascino tropicale ma raccontate attraverso due linguaggi apparentemente opposti: l'immediatezza catchy del pop e una complessità strumentale che di jazz. Sonorità compatte ma ampie, ricche di stimoli e svolte sorprendenti: rese ancora più sostanziose da interventi inaspettati di sax, synth, mandolini e pure chitarre giocattolo.

"Sister Jungle" è il pezzo di apertura: fa pensare a uno spazio remoto immerso in una giungla di suoni che sostiene, con bassi walking, una cantilena notturna. Poi c'è "Trap", il cui incipit è lacerato (in senso buono) dagli sfoghi del sax di Pdrazz, così come accade in "Chacarera": inserti inattesi che ricamano un continuo gioco di ripetizioni e composizioni, concetto ribadito anche in "Repetita", l'ultimo brano.

Il viaggio (musicale) di "Ambactia"

Il lavoro è una piccola sintesi di alcune composizioni realizzate in giro per il mondo, tra Africa e Sudamerica. "Ambactia il latino significa ambasciata - spiega Pdrazz - ma il suono della parola richiama alla mente un luogo lontano, sembra quasi il nome di qualcosa distante anni luce da noi: il suo significato, invece, è un invito a sentirsi a casa, soprattutto se ci si trova in terra straniera". Le canzoni sono testimonianza: il continuo girovagare, valigie stracolme, suggestioni, sensazioni e incontri.

Un viaggio sonoro unico, ma non da solo: nel disco, oltre a Pdrazz, hanno suonato anche Simone Piccinelli, Giacomo Pariso, Beppe Mondini e Daniela Resconi in arte Scerida. "Ambactia" è stato mixato e masterizzato da Simone Piccinelli a La Buca Recording Club di Montichiari, non più solo studio ma ora anche etichetta. La nuova vita del sound, nostrano e non solo.