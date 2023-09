Passirano: Festa dello Sport

Sabato 23 settembre, dalle ore 15.00 in Piazza Europa a Passirano avrà luogo l’ottava Festa dello Sport.

Saranno disponibili diversi stand con le varie discipline sportive, dei gonfiabili sportivi per i più piccoli, go kart a pedali, escursioni in e-bike con guida e a seguire una passeggiata alla scoperta dei percorsi 3PASSI.

L’evento sarà preceduto dal Gran Gala dello Sport, in programma venerdì 22 settembre alle ore 21.00 nella Corte Comunale in Piazza Europa n. 16, con la premiazione degli sportivi meritevoli di Passirano.