Parco Giardino Sigurtà: Corsa di Primavera

Torna l'appuntamento sportivo in uno dei parchi più belli al mondo. Il 27 settembre 2020 dalle ore 10 alle 13, i 600.000 metri quadrati del Parco Giardino Sigurtà, già premiato come Secondo Parco Più Bello d’Europa, ospiteranno per il quinto anno consecutivo la Corsa di Primavera, manifestazione podistica ludico motoria a passo libero che per l'edizione 2020 sarà a tema rock. La corsa, durante la quale si può anche camminare, prevede 3 percorsi: 2,5 km e 6 km (che si articolano all’interno del Parco) mentre quello di 10 km si svilupperà anche nelle campagne limitrofe esterne al giardino.

L’evento si svolge in collaborazione con Uisp Nazionale che accoglie oltre 1 milione di soci e con lo sponsor tecnico Decathlon Italia. L’animazione e la musica, aspetti fondamentali dell’evento, saranno a cura di Radio Pico, una tra le emittenti radiofoniche più conosciute del nord Italia, e dai gruppi rock Kill Dafne, con Fabiana Parzanini, Elisa Vincenzi, Francesco Raucci e Michele Fregoni che daranno la giusta carica ai podisti. Durante la manifestazione saranno premiati la donna più rock, l’uomo più rock e il gruppo più numeroso.

Il pacco gara sarà ricco e goloso, grazie alla partecipazione di partner interessati ad iniziative volte a promuovere la salute e il contatto con la natura. Chi si iscriverà troverà nel pacco gara: la t-shirt tecnica in edizione limitata con la grafica dell'evento rock, le golose sfogliatine del Forno Bonomi, i preparati per budino di S.Martino, le patatine vegane di Valledoro; i rinfrescanti succhi di Sterilgarda Alimenti e gli integratori di Phyto Garda. Sarà inoltre possibile gustare le nuove barrette di Kellogg's Italia alla partenza e all'arrivo della corsa.